METEO NAPOLI – Deciso MIGLIORAMENTO con tempo STABILE tra oggi e domani; le previsioni

Meteo Napoli, la situazione

Buona domenica e ben ritrovati da parte del Centro Meteo Italiano a tutti i cari lettori della Campania! Situazione sinottica che vede l’Italia interessata da condizioni meteo mediamente stabili in questa giornata di domenica. L’allontanamento del fronte instabile giunto dai Balcani ed il momentaneo aumento barico favoriranno anche un avvio di settimana stabile al sud. Rapido peggioramento per martedì, poi arriverà una breve, ma intensa, ondata di caldo. Vediamo nel dettagli le previsioni meteo per la città di Napoli e per la Campania.

Meteo Napoli: domenica di bel tempo

L’allontanamento del fronte instabile ed il concomitante aumento dei geopotenziali ha determinato un deciso miglioramento sulla Campania. La giornata odierna sarà infatti caratterizzata da cieli prevalentemente sereni o al più poco nuvolosi anche su Napoli dal mattino fino alle ore serali. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO NAPOLI. Temperature sostanzialmente invariate e comprese tra i +20°C della notte ed i +30°C del primo pomeriggio.

Ferragosto stabile, poi rapido peggioramento prima dell’ondata di caldo

Meteo Napoli – Il peggioramento meteo atteso per il nord e parte del centro, non riuscirà ad interessare almeno inizialmente la Campania. Giornata di Ferragosto quindi sostanzialmente stabile su Napoli, anche se con qualche nube di passaggio, specie nella seconda parte di giornata. Meteo instabile martedì 16 agosto con rischio acquazzoni e temporali, poi da mercoledì torna il bel tempo con caldo in deciso aumento per la risalita di masse d’aria roventi dal nord Africa.

CONTINUA A LEGGERE





Temperature al di sopra delle medie del periodo, ma senza eccessi

Meteo Napoli – Da un punto di vista termico sulla città di Napoli ci attendiamo giornate estive, ma con tendenza al caldo anomalo da metà settimana. Le temperature notturne saranno comprese inizialmente tra i +20/+22°C, per poi subire un deciso aumento tra mercoledì e giovedì quando difficilmente scenderanno al di sotto dei +25°C. Per quanto riguarda i valori diurni, invece, oscilleranno attorno ai +30°C fino alla giornata di martedì, poi deciso aumento con valori di +32/+34°C su Napoli con picchi di +35/+37°C sule pianure interne della Campania.





Meteo Napoli: rimani sempre aggiornato con il nostro canale YouTube!

Meteo su Napoli verso una maggiore stabilità fino a domani, poi rapido peggioramento per martedì ed a seguire ritorno del caldo. Vi invitiamo a rimanere costantemente aggiornati iscrivendovi al nostro canale Youtube e consultando il nostro sito meteo!