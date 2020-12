METEO NAPOLI – Dicembre al via con il MALTEMPO, dal tardo pomeriggio odierno possibili temporali o nubifragi

Condizioni meteo a Napoli

Una serie di perturbazioni tutte di matrice settentrionale raggiungerà l’Italia dove avremo condizioni invernali con altre nevicate in arrivo. Oltre questo anche forte maltempo con possibili nubifragi sule regioni tirreniche centro-meridionali del Paese. Pure a Napoli pertanto potrebbe risultare intenso il maltempo sia nelle prossime ore che nei prossimi giorni come vedremo più avanti con le previsioni meteo dettagliate. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NAPOLI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo Napoli

Sulla città di Napoli è atteso il maltempo, specialmente durante la serata odierna con piogge anche di forte intensità e con raffiche di vento in grado di produrre forti mareggiate. Per domani tempo molto instabile sulle regioni meridionali al mattino con nubifragi fra Campania, Sicilia e Puglia. Al pomeriggio forti piogge in estensione su Calabria e Basilicata. In serata maltempo in transito verso est con ancora forti piogge sul Salento, migliora su Sicilia e Sardegna. Serie di impulsi di maltempo in arrivo nei prossimi giorni della settimana in corso.

Neve in Appennino nelle prossime ore

Maltempo in Italia, piogge e nevicate a quote sempre più basse in queste ore sulle regioni centro-settentrionali. Neve in Appennino settentrionale, particolarmente interessato il settore ligure, emiliano e toscano. Altre nevicate su queste aree nelle prossime ore con spessori che potranno raggiungere i 50 centimetri dalla quota di 1000 metri. Neve in arrivo anche più a sud in Umbria e Marche con quote al momento intorno ai 1600 metri ma in rapido calo con l’intensificazione delle precipitazioni e fiocchi fin sotto 800 metri di quota in serata e nottata.