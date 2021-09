METEO NAPOLI – Disturbi NUVOLOSI in transito, arriva il MALTEMPO: ecco le previsioni

Prevalente stabilità attualmente sulla nostra Penisola

A seguito dell’allontanamento delle correnti perturbate che per oltre una settimana hanno interessato l’Italia, le condizioni meteo sulla nostra Penisola sono visibilmente migliorate, con il tempo che appare oggi in prevalenza stabile. La timida rimonta altopressoria responsabile di questa pausa dal maltempo che si protrae da ieri, viene però subito minata dall’avanzamento di correnti più umide e instabili di matrice atlantica e in afflusso nel Mediterraneo dai quadranti occidentali, con i primi rovesci in atto in Sardegna. Il tempo si presenta invece stabile anche se con qualche disturbo nuvoloso a Napoli, come vedremo.

Previsioni meteo Napoli oggi

Dopo una nottata trascorsa all’insegna del cielo sereno, un flusso di nubi costante sta interessato il capoluogo campano fin dalle prime ore della mattinata. Tale flusso tuttavia risulta scarsamente consistente e ha lasciato spazio spesso ad ampi sprazzi di cielo sereno. Tali condizioni meteo di stabilità si ripeteranno anche in serata a Napoli, anche se è previsto un peggioramento in alcune aree del Paese (scopri quali). Le temperature si sono attestate tra i +21°C di minima e i +29°C di massima circa.

Qualche schiarita in mattinata, poi progressivo aumento nuvoloso

Nubi irregolari ma innocue rimarranno caratteristiche dei cieli partenopei fino alla notte di domani venerdì 3 settembre. Successivamente in mattinata saranno possibili ampie schiarite a Napoli con cieli sostanzialmente sereni. Tuttavia dal pomeriggio un nuovo flusso nuvoloso che questa volta ha tutta l’aria di essere più consistente interesserà il capoluogo campano, ma senza fenomenologia rilevante fino ad almeno la serata di domani. Le temperature si manterranno stazionarie sui valori odierni con fisiologiche fluttuazioni al rialzo per le minime e al ribasso per le massime. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NAPOLI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.