METEO NAPOLI – Dopo le PIOGGE in nottata ecco un breve STOP: torna presto il MALTEMPO, ecco le previsioni

Piovaschi in Campania nelle prime ore di oggi, poi stabile ovunque

Dopo i piovaschi che hanno coinvolto nella nottata molte zone della Campania tra cui anche Napoli a causa di un sistema di piogge in discesa dal basso Lazio, dove invece aveva presentato carattere molto intenso a tal punto da generare diversi disagi, le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola sono risultate ovunque stabili fin dalle prime ore di questo pomeriggio. Ciò nonostante il transito di nuvolosità irregolare soprattutto sul versante tirrenico, preludio di un nuovo peggioramento in arrivo proprio in queste ore (ma che interesserà Napoli solo da domani, come vedremo).

Previsioni meteo Napoli oggi

Come scritto precedentemente, un sistema perturbato ha attraversato buona parte della Campania nel corso di questa notte, portando qualche pioggia anche sulla città di Napoli a seguito della quale le condizioni meteo sono migliorate rimanendo stabili e asciutte fino ad ora ed almeno fino al termine della serata corrente. Le piogge hanno portato un accumulo comunque piuttosto debole e di circa un millimetro in città. Le temperature sono oscillate su valori autunnali e intorno ai +15°C di minima a cui è seguita una massima prossima ai +20°C. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NAPOLI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Perturbazione in transito, giornata pienamente autunnale domani

Tra la seconda parte di serata odierna e la giornata di martedì 17 novembre l’Italia risentirà del passaggio di una perturbazione che porterà piogge anche sulla città di Napoli per domani lunedì 16. Sarà una giornata dai pieni connotati autunnali, in quanto sono previsti rovesci intermittenti praticamente per l’intera durata della giornata, a partire soprattutto dalla mattina. Nonostante l’ingresso del fronte perturbato sullo stivale, sul capoluogo campano non si percepirà alcuna variazione dal punto di vista delle temperature.