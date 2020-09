METEO NAPOLI – EGEMONIA dell’ANTICICLONE, ancora STABILE e CALDO in città, ecco le previsioni

Maltempo all’estremo sud Italia, locali temporali al centro-nord

In queste ore è in atto una depressione mediterranea in intensificazione che nelle prossime ore passerà allo stadio di ciclone mediterraneo che è stato denominato dalle autorità “Udine”. Ciò sta portando e porta tutt’ora condizioni di maltempo all’estremo sud in particolare in Sicilia e Calabria joniche con acquazzoni e temporali e nuvolosità sparsa su buona parte del meridione. Contestualmente, la persistenza di correnti più fresche ed umide ad alta quota hanno scaturito nel pomeriggio locali acquazzoni e temporali anche nelle zone interne del centro e sull’arco alpino, peraltro ancora attivi, ma in miglioramento in serata. A Napoli nello specifico, troviamo condizioni di stabilità, come vedremo.

Previsioni meteo Napoli oggi

Nonostante siano risultati spesso nuvolosi soprattutto nel corso di questo pomeriggio i cieli della città di Napoli, sono persistite anche oggi condizioni meteo di stabilità, grazie alla predominanza di un Anticiclone afroazzorriano che abbraccia buona parte del continente europeo, portando le sue anomalie termiche più marcate sui Paesi europei centrali. Nelle prossime ore, nonostante il maltempo insisterà ancora all’estremo sud, non si riveleranno significative variazioni dal punto di vista meteorologico sulla città partenopea che continuerà ad osservare l’alternanza di fasi nuvolose ad altre un po’ più serene.

Per domani ancora molteplici disturbi nuvolosi

Anche la giornata di domani giovedì 17 settembre sarà caratterizzata prevalentemente dalla variabilità meteorologica sulla città di Napoli, con le condizioni meteo che rimarranno comunque ancora una volta stabili nonostante il transito di intermittente di ammassi nuvolosa talvolta anche importati. Continuerà ad agire il ciclone mediterraneo in alcune zone dell’estremo sud, mentre ancora prevalenti saranno gli effetti dell’Alta pressione sul capoluogo campano. Temperature senza grosse variazioni che oscilleranno in maniera fisiologica intorno ai valori odierni. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NAPOLI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.