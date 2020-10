METEO NAPOLI: ennesimo peggioramento in vista stando alle ultime previsioni, OTTOBRE dai connotati tipicamente autunnali

Meteo Napoli: sole prevalente e clima mite

Una giornata poco autunnale quella odierna in Italia con sole prevalente e clima mite con le temperature salite oltre i 20°c in tante città del Paese tra le quali anche quella di Napoli. Bel tempo che però verrà messo in discussione ben presto dall’arrivo di un fronte perturbato nelle prossime ore e che interesserà anche e principalmente la Campania con piogge anche intense. Il grosso del maltempo lo troveremo a Napoli durante la seconda parte della giornata di domani, Mercoledì 7 Ottobre mentre le temperature tenderanno a calare sensibilmente rispetto i valori odierni.

Meteo Italia: peggioramento in gran parte del paese

Durante la giornata di domani le condizioni meteo in Italia centro-meridionali e al nord-est cambieranno con un peggioramento in arrivo. Al sud Italia le prime piogge le avremo al mattino su Campania e Molise. Rapida estensione dei fenomeni sulle restanti regioni meridionali entro la nottata. Precipitazioni più intense in Campania e Basilicata. Temperature in calo specialmente nei valori massimi. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NAPOLI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Meteo Italia: Ottobrata poi di nuovo maltempo autunnale

Stando alle ultime conferme da parte dei modelli meteo dopo il rapido peggioramento meteo atteso specie sulla Campania nelle prossime 24 ore, avremo un generale miglioramento con sole prevalente e clima mite. Procede l’altalena termica in Italia e durante il prossimo weekend un nuovo peggioramento interesserà prima le regioni centro-settentrionali poi anche la campania e la città di Napoli durante la giornata di Domenica. La prossima settimana inizierà poi con un calo sensibile delle temperature con valori fin sotto la media di metà ottobre.