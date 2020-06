METEO NAPOLI – Fase di prolungato BEL TEMPO, TEMPERATURE ESTIVE, ecco le previsioni

Sole ovunque con le dovute eccezioni in Italia, vediamo dove

Così come negli ultimi giorni le condizioni meteo appaiono prevalentemente stabili, ma non mancano disturbi temporaleschi nel corso del pomeriggio sull’arco alpino. In particolare oggi i temporali hanno iniziato a formarsi dapprima sulle aree montuose di confine tra il Veneto ed il Trentino Alto Adige per poi estendersi in maniera locale con il proseguire delle ore pomeridiane sul resto del settore alpino. C’è una novità: quest’oggi i temporali interessano anche alcune aree dell’Appennino abruzzese, nei passati giorni coinvolto da una cumulogenesi spesso evidente, ma piuttosto inconcludente in termini di precipitazioni. A Napoli troviamo condizioni di stabilità molto evidenti, come vedremo.

PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NAPOLI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo Napoli oggi

Le condizioni meteo nella città di Napoli quest’oggi appaiono nettamente e visibilmente stabili, con cieli soleggiati che si stanno susseguendo da questa mattina e fino alle ore di questo tardo pomeriggio. Nel corso della serata che sta per subentrare le condizioni atmosferiche non subiranno tuttavia alcun tipo di perturbazione, con i cieli che dunque rimarranno sereni e il tempo asciutto. Tutto ciò si inserisce all’interno di un contesto climatico decisamente estivo, con temperature che registrano valori oltre la media del periodo e che oscillano precisamente tra i +24°C di minima e i +30°C di massima circa.

Massime in lieve calo per domani

Per la giornata di domani lunedì 29 giugno è previsto il passaggio di un cavo atlantico piuttosto rapido e che porterà effetti evidenti dal punto di vista meteorologico solamente sulle regioni settentrionali, come abbiamo approfondito all’interno di un apposito editoriale. Sulla città di Napoli invece le condizioni meteo rimarranno pressoché stabili e accompagnate da cieli ancora una volta sereni per tutta la durata della giornata. Tuttavia si potrà osservare un possibile e lieve calo dei valori massimi, mentre invece i valori minimi non subiranno significative variazioni oscillando fisiologicamente intorno a quelli registrati quest’oggi.