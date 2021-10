METEO NAPOLI – Fase più STABILE in arrivo anche se NUVOLOSA; ecco le previsioni

Maltempo sparso da nord a sud in Italia

Anche nella giornata odierna abbiamo assistito e continuiamo ad assistere a condizioni di maltempo sparso su tutti i settori del Paese, da nord a sud. I fenomeni più intensi si sono tuttavia concentrati sul medio versante adriatico e ancor più precisamente nelle Marche, dove si sono registrati alcuni disagi. L’instabilità è causata da una goccia fredda di natura atlantica che ha innescato un vortice ciclonico responsabile dell’instabilità sui settori adriatici e sul medio-basso versante tirrenico, Napoli compresa come vedremo.

Previsioni meteo Napoli oggi

Soprattutto la prima metà della giornata odierna è risultata perturbata sulla città di Napoli, con l’ingresso di piogge e talvolta temporali che hanno scaricato al suolo un accumulo di circa 22 millimetri. Il pomeriggio è risultato più asciutto con qualche piovasco in un contesto perlopiù nuvoloso. In serata i fenomeni andranno cessando, con il maltempo che si sposterà verso meridione interessando altre aree del basso versante tirrenico. Le temperature si sono inoltre attestate in città tra i +13°C di minima e una massima che ha solamente sfiorato i +20°C.

Variabilità asciutta per domani

Nella giornata di domani venerdì 8 ottobre le condizioni meteo andranno lievemente migliorando sulla città di Napoli, risultando relativamente stabili e asciutte, ma in un contesto di cieli variabili e perlopiù nuvolosi. Qualche schiarita avanzerà in serata, ma la nuvolosità continuerà ad essere presente sui cieli partenopei. Le temperature inoltre aumenteranno nei valori massimi, mentre risulteranno stazionarie o in lieve calo in quelli minimi. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NAPOLI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.