METEO NAPOLI – Fase STABILE garantita dall’ANTICICLONE, ma con l’ombra del MALTEMPO, ecco le previsioni

Oggi stabile e asciutto quasi ovunque

Dopo una fase perturbata che, per quanto breve e neanche così intensa, ha comunque portato qualche allagamento e altrettanti disagi ad esso connessi in Toscana e più precisamente ad Arezzo, quest’oggi commentiamo una situazione meteorologica generalmente più tranquilla sull’Italia, con l’Anticiclone che ha colmato la lacuna barica lasciata dall’allontanamento del cavo atlantico responsabile del maltempo dei passati giorni. Tuttavia, nonostante si osservi tempo pressoché stabile e asciutto, non mancano addensamenti nuvolosi cospicui che già a partire da questa sera porteranno i primi piovaschi sulla Liguria. A Napoli invece persisteranno condizioni di stabilità, come vedremo.

Previsioni meteo Napoli oggi

Gli effetti di una rapida rimonta anticiclonica sul nostro Paese sono pressoché evidenti anche sulla città di Napoli che nel corso di questo pomeriggio ha osservato ampie schiarite con cieli per lunghi tratti soleggiati, dopo una prima metà di giornata comunque caratterizzata dalla nuvolosità. L’ingresso di correnti più umide ed instabili sul Mediterraneo centrale che porteranno le prime piogge sulla Liguria, favoriranno la formazione di un nuovo fronte nuvoloso che interesserà la città partenopea, in un contesto di tempo che rimarrà comunque asciutto. Temperature che oscillano tra +15°C di minima a cui seguono massime di circa +21°C.

Fasi serene intermittenti alternate ad altre più nuvolose per domani

Nella giornata di domani lunedì 26 ottobre la variabilità la farà da padrona su Napoli con l’alternanza di fasi serene ad altre più nuvolose, in un contesto atmosferico che rimarrà comunque almeno relativamente stabile e asciutto. Anche nel pomeriggio di domani infatti i cieli potranno essere per lunghi tratti soleggiati, prima di un nuovo annuvolamento atteso in serata. Temperature che si stabilizzeranno intorno ai valori odierni o in lieve calo in quelli minimi. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NAPOLI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.