METEO NAPOLI – Finestra PERTURBATA in città con frequente MALTEMPO in arrivo; ecco le previsioni

Piogge e temporali nuovamente in azione sull’Italia

L’affondo di una saccatura di origine nordatlantica verso il Mediterraneo centrale ha fatto sì che la pausa che si è osservata ieri nella maggior parte del territorio nazionale fosse piuttosto breve. Nella giornata odierna dunque assistiamo al ritorno del maltempo, con fenomeni anche particolarmente intensi e cumulati che superano i 100 millimetri nel casertano e nelle zone interne del beneventano. Piogge e temporali si concentrano principalmente al centro-nord, ma coinvolgono parzialmente anche il sud (per l’appunto Campania e Molise), Napoli compresa come vedremo.

Previsioni meteo Napoli oggi

Una giornata pienamente autunnale è stata quella odierna per la città di Napoli, con fenomeni anche intensi soprattutto in mattinata. Le piogge hanno fin qui accumulato al suolo circa 16 millimetri, ma si tratta di un valore possibilmente provvisorio, in quanto in serata qualche altro piovasco potrebbe interessare il capoluogo campano, mentre i fenomeni più intensi si riverseranno poco più a nord. Il tutto in un contesto termico pienamente altrettanto autunnale, con temperature comprese tra i +16°C di minima e i +19°C di massima circa.

Maltempo intermittente anche per domani

Il continuo afflusso di correnti provenienti da latitudini più settentrionali e di matrice quindi più instabile assicurerà a Napoli ancora maltempo per domani giovedì 4 novembre. Le condizioni meteo si manterranno infatti perturbate con rovesci più o meno blandi ad intermittenza per l’intera giornata che assumerà dunque ancora una volta connotati autunnali, mentre le temperature non subiranno variazioni significative o risulteranno in leggera flessione nei valori massimi. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NAPOLI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.