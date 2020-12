METEO NAPOLI – Forte MALTEMPO in arrivo con possibilità di NUBIFRAGI, ecco le previsioni

Condizioni meteo a Napoli

Salve cari lettori di Napoli e della Campania del Centro Meteo Italiano, l’Italia sta venendo interessata da una perturbazione di stampo invernale e di natura polare-marittima. Di conseguenza un marcato peggioramento del tempo sta coinvolgendo gran parte del Paese. Sulla città di Napoli è atteso il maltempo, specialmente durante la seconda parte della giornata di domani Mercoledì 2 Dicembre con piogge anche di forte intensità e con raffiche di vento in grado di produrre forti mareggiate.

Previsioni meteo Napoli

Maltempo in arrivo in Italia, prime piogge e nevicate a quote sempre più basse in queste ore sulle regioni nord-occidentali; instabilità anche sulle centrali tirreniche. Nelle prossime ore e nella giornata di domani tempo instabile anche al sud Italia con la perturbazione in azione, piogge più intense sulla Sardegna al mattino e dal pomeriggio sulla Campania con locali nubifragi in serata o nottata non esclusi anche per Napoli. Neve in Appennino oltre i 1500 metri di quota. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NAPOLI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Tendenza medio e lungo termine

Da nord a sud il maltempo sarà protagonista dalla giornata di domani e fino a data da destinarsi con un treno di perturbazioni in arrivo sul nostro Paese, tutte con associate correnti fredde di estrazione polare-marittima in grado di far calare sensibilmente le temperature anche di diversi gradi sotto la media del periodo. Il freddo si farà sentire particolarmente sulle regioni più settentrionali mentre sulla città di Napoli le temperature si manterranno in linea con la medi della prima parte di Dicembre. Evoluzione nel lungo termine tuttavia dinamica ed interessante.