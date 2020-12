METEO NAPOLI – Forte MALTEMPO e possibili NUBIFRAGI in arrivo, ecco le previsioni

Instabilità spiccata al centro-nord, meglio al sud

Anche nella giornata odierna troviamo condizioni di maltempo anche spiccato sull’Italia: sta ormai divenendo una consuetudine negli ultimi giorni, con piogge e acquazzoni anche intensi che stanno colpendo l’estremo nordest della nostra Penisola, ma soprattutto la Toscana, dove diversi sono i disagi e i danni, soprattutto sulle zone centro-settentrionali. Condizioni di tempo più asciutto sulle regioni meridionali, ma si tratterà di una situazione che resisterà tale ancora per poco. Tempo asciutto anche Napoli, come vedremo.

Previsioni meteo Napoli oggi

Dopo una giornata caratterizzata da un’accesa variabilità come quella odierna, la città di Napoli ha comunque avuto a che fare con tempo relativamente stabile e asciutto. Per questa sera resterà ancora a guardare i nubifragi che invece imperverseranno sulle regioni centrali tirreniche, ma che come vedremo trasleranno verso sud già a partire dalle prime ore della notte di domani. Temperature che quest’oggi si sono attestate tra i +16°C di minima a cui è seguita una massima prossima ai +19°C.

Forte maltempo con possibili nubifragi per domani, instabilità intermittente

Il passaggio di un fronte di maltempo porterà sulla città di Napoli già dalle prime ore della notte di domani domenica 6 dicembre forti precipitazioni a tratti anche a carattere di nubifragio che ad intermittenza interesseranno il capoluogo campano fino al pomeriggio. In serata prevista un’attenuazione dei fenomeni con piogge mediamente moderate. Temperature attese in calo nei valori minimi, mentre non è prevista alcuna variazione significativa per quelli massimi. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NAPOLI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.