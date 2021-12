METEO NAPOLI – Forte MALTEMPO in arrivo in città e con CALO TERMICO: ecco le previsioni

Maltempo invernale al centro-sud, più stabile sulle regioni settentrionali

Assistiamo nella giornata odierna ancora a condizioni di maltempo che si concentrano principalmente sulle regioni centro-meridionali (Napoli compresa, come vedremo), dove risultano tutt’ora in azione piogge e temporali con neve a bassa quota. Quest’ultima ha causato diversi disagi alla viabilità (scopri dove). Il tempo appare invece migliore e relativamente più stabile sulle regioni settentrionali, anche se non sono mancate residue nevicate finanche in pianura in Emilia e sulla Lombardia sudoccidentale in mattinata.

Previsioni meteo Napoli oggi

Giornata perturbata sulla città partenopea con qualche rovescio che nel corso delle ore ha portato fin qui un accumulo debole di circa 4 millimetri. Tale accumulo sarà tuttavia provvisorio in quanto nelle prossime ore sono attese altre piogge e possibili temporali anche intensi, coerentemente con quanto avverrà nelle aree circostanti. Le temperature a Napoli quest’oggi risultano comprese tra i +6°C di minima e i +13°C di massima circa.

Graduale miglioramento domani

Piogge e temporali intensi si protrarranno ad intermittenza almeno per la prossima notte, con attenuazione dei fenomeni attesa nella mattinata di domani sabato 11 dicembre a Napoli. A seguire e più precisamente dal pomeriggio, miglioramento delle condizioni meteo con esaurimento delle precipitazioni e tempo che tornerà relativamente stabile e asciutto, con cieli perlopiù disturbati. Temperature che non subiranno significative variazioni o risulteranno in lieve flessione sia nei valori minimi che in quelli massimi. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NAPOLI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.