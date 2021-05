METEO NAPOLI – Giornate più stabili e CALDO in aumento per l’ultima parte di MAGGIO. Come sarà il WEEKEND?

Condizioni meteo in Italia

Buongiorno e ben ritrovati amici del Centro Meteo Italiano. Quest’oggi ci troviamo in compagnia di velature in transito sulla Campania, sintomo del passaggio di aria fredda nelle ore notturne. Sull’Appennino e sulle Alpi si intravedono le prime formazioni cumuliformi che nelle prossime ore daranno adito a precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni dovrebbero coinvolgere gran parte della penisola nelle ore pomeridiane, per poi esaurirsi in serata. Vediamo dunque di seguito le previsioni meteo per Napoli e la Campania.

Meteo Napoli oggi

Meteo Napoli – Come già accennato oggi avremo velature in transito su tutta la regione, con qualche spazio di sereno sul Casertano. Peggiora nelle ore pomeridiane, con possibili temporali specie sulle zone interne, che potranno raggiungere anche le zone costiere. In serata atteso tempo prevalentemente stabile, con ampie aperture su Napoli e sulla Campania. Sul capoluogo campano, le temperature saranno comprese tra 16°C e 19°C. I venti seguiranno il regime di brezza. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NAPOLI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo per Napoli di domani

Meteo – La giornata di domani sarà decisamente più stabile con cieli pienamente soleggiati nel corso delle ore mattutine; al pomeriggio il cielo sarà sporcato da qualche velatura, che comunque non darà adito a precipitazioni; in serata si rinnoveranno condizioni di tempo asciutto, con cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature subiranno un calo nei valori minimi (che saranno compresi tra 14 e 15°C su Napoli), mentre le massime potranno sfiorare i 20°C. I venti ancora una volta risulteranno deboli e seguiranno il regime di brezza. Per il fine settimana ci aspettiamo ancora tempo asciutto, ma soprattutto un rientro nella norma delle temperature a valori più consoni tardo-primaverili.