METEO NAPOLI – Goccia fredda porta ACQUAZZONI e TEMPORALI anche nel WEEKEND, più stabile la prossima settimana

Situazione meteo in Italia

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Una saccatura depressionaria si estende dall’Europa centrale verso il Mediterraneo, dove troviamo una goccia fredda in quota centrata sulla Sardegna. Questo porterà tempo instabile in Italia con piogge e temporali su molte regioni, anche nel corso del weekend, quando avremo anche un lieve calo termico. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per Napoli e la Campania.

Previsioni meteo Napoli oggi

Meteo Napoli – Giornata odierna a tratti instabile su Napoli e sulla Campania. Molta nuvolosità in transito al mattino su tutta la regione con dei fenomeni associati da isolati a sparsi nelle prime ore del mattino specie nelle zone interne, per poi esaurirsi nel corso della mattinata. Nel corso delle ore pomeridiane ancora nuvolosità sparsa su tutta la Campania ma in un contesto piuttosto asciutto, salvo qualche possibile fenomeno isolato nelle zone interne. In serata ancora cieli nuvolosi su tutta la Campania, con possibili acquazzoni sul Casertano e più asciutto altrove, dove non si escludono però dei fenomeni isolati. Temperature in aumento nei valori minimi ed in calo in quelli massimi, comprese su Napoli tra 17°C e 21°C. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NAPOLI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo Napoli per domani

Meteo Napoli domani – Anche la giornata di domani vedrà instabilità su Napoli e la Campania. Al mattino avremo cieli irregolarmente nuvolosi su tutta la regione ma con tempo per lo più asciutto e qualche fenomeno isolato. Nel corso delle ore pomeridiane instabilità in aumento su tutta la Campania con piogge e acquazzoni sparsi, localmente anche a carattere di temporale. Possibili fenomeni temporaleschi anche sul capoluogo partenopeo. In serata ancora dei fenomeni residui sulla Campania ma in esaurimento entro la notte. Temperature stabili o in lieve calo, comprese su Napoli tra 16°C e 20°C. Di seguito la tendenza meteo per i giorni a seguire.

Tendenza meteo per Napoli e la Campania

Nella giornata di domenica la goccia fredda si muoverà tra Tirreno meridionale e Mar Ionio portando ancora instabilità in Italia, anche su Napoli e la Campania. Sulla regione partenopea le piogge sono attese soprattutto nelle ore pomeridiane, mentre la mattinata dovrebbe risultare più asciutta con solo qualche fenomeno isolato. Nel corso della prossima settimana invece dovremmo avere una rimonta dell’alta pressione sul Mediterraneo che porterà condizioni meteo via via più stabili e con temperature in aumento, anche se nei primi giorni della settimana avremo della residua instabilità pomeridiana per la presenza ancora di aria fresca in quota. Trattandosi di una tendenza seguite i prossimi aggiornamenti meteo che troverete sul nostro sito internet.

