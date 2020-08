METEO NAPOLI – Gran SOLE e clima estivo anche a FERRAGOSTO, ecco le previsioni

Meteo: Estate senza intoppi al sud Italia

Anticiclone dalle regioni afro-azzorriane fino alla Scandinavia attraverso il Mediterraneo, gran sole in Italia con le temperature oltre la media e vicine ai 40°c nell’entroterra centro-meridionale. Durante la giornata odierna avremo a che fare con locali temporali pomeridiani solo sulle Alpi e in Appennino, copioni per lo più invariati nei prossimi giorni ed a Ferragosto con i temporali più probabili sulle alte pianure, gran sole a Napoli e sulle altre città centro-meridionali. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NAPOLI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Meteo: le ultime sul Ferragosto 2020

Stando alle ultime conferme da parte dei principali modelli meteo, l’Italia risulterà divisa in due nei prossimi giorni e per le vacanze di Ferragosto con i temporali al nord, sole e clima molto caldo invece sulle regioni centro-meridionali. Condizioni meteo ideali pertanto per il proseguo delle vacanze estive sulle località balneari del centro e del sud Italia, attenzione invece ai temporali pomeridiani sempre in agguato sulle Alpi. Quale tendenza per il proseguo dell’Estate 2020? Dopo il Ferragosto avremo poi un tipico braccio di ferro tra il promontorio di alta pressione di natura africana e le correnti perturbate dall’oceano atlantico.

Previsioni meteo per la città di Napoli

Temperature superiori la media del periodo in molte città dell’Italia, anche a Napoli tornano le correnti africane dai quadranti meridionali e con esse il clima si farà molto caldo e afoso entro il prossimo Ferragosto. Siamo nel pieno della stagione estiva e sull’Italia si avvertono gli effetti di un vasto promontorio di alta pressione di matrice africana dominante nel Mediterraneo centrale. Per le vacanze di Ferragosto attendiamoci del clima molto caldo pertanto ma senza raggiungere clamorosi record.