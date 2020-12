METEO NAPOLI – Il MALTEMPO bussa alle porte della città: NATALE PERTURBATO, ecco le previsioni

Prevalente stabilità sullo stivale, salvo qualche eccezione di maltempo

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola non si presentano troppo dissimili da quanto si osservata nei passati giorni, con il tempo che in prevalenza risulta ancora una volta stabile sullo stivale grazie al predominare delle correnti anticicloniche inibitorie. Nonostante questo, l’infiltrazione di correnti umide in arrivo dai quadranti nordoccidentali hanno portato nuvolosità intensa soprattutto sul versante tirrenico, a loro volta responsabili di locali eccezioni di maltempo tra Toscana e Liguria, com’era evidente dal quadro previsionale disponibile ieri. Tempo rimasto asciutto invece a Napoli, come vedremo.

Previsioni meteo Napoli oggi

Dopo una giornata piuttosto annuvolata, le condizioni meteo sulla città di Napoli sono rimaste tuttavia relativamente stabili e asciutte, con gli effetti portati dall’Anticiclone azzorriano che dunque hanno ancora una volta prevalso sulle correnti umide. Condizioni che rimarranno sostanzialmente invariate anche nel corso della serata corrente, con cieli parzialmente o prevalentemente nuvolosi. Temperature che quest’oggi si sono attestate tra i +12°C di minima a cui è seguita una massima prossima ai +15°C. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NAPOLI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Prime note di maltempo già da domani

A partire dalla giornata di domani giovedì 24 dicembre nonché Vigilia di Natale l’Anticiclone azzorriano suddetto subirà un arretramento piuttosto evidente e determinante per l’ingresso di qualche piovasco anche sulla città di Napoli. Sarà il preludio di un peggioramento che si manifesterà in maniera ancora più evidente per la giornata di Natale, come vedremo nel prossimo paragrafo. Temperature che stazioneranno pressappoco sui valori odierni o risulteranno in lieve aumento nei valori minimi.