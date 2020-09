METEO NAPOLI – Imminente PEGGIORAMENTO, attese FORTI PIOGGE e TEMPORALI; ecco le previsioni

Maltempo in direzione Napoli

Fase decisamente piovosa per la Campania in questa seconda parte del mese di settembre; dopo il maltempo dei giorni scorsi, una nuova intensa perturbazione ha ormai raggiunto la regione, con piogge e temporali imminenti. Le condizioni meteo su Napoli, dopo le schiarite del mattino, risultano in rapido peggioramento; cieli che in questo momento sono divenuti nuvolosi, con tendenza a piogge e temporali durante il prosieguo di giornata. La risalita del vortice di bassa pressione dalla Sardegna al medio Tirreno accentuerà i fenomeni in Campania, divenendo su Napoli occasionalmente anche di forte intensità entro la fine del giorno. Possibili accumuli anche di oltre 50 mm.

Piogge e temporali anche ad inizio settimana

Meteo Napoli – Il maltempo insisterà sulla Campania e la città partenopea anche nella giornata di domani. La bassa pressione in azione oggi sul mar Tirreno, si trasferirà ad inizio settimana sull’alto Adriatico, mantenendo attivo un flusso umido ed instabile occidentale. In particolare su Napoli fin dal mattino le condizioni meteorologiche risulteranno compromesse, con molte nubi e piogge anche di moderata-forte intensità; non si esclude la possibilità per la formazione di temporali marittimi. Un graduale miglioramento è atteso solamente durante le ore serali, quando i fenomeni tenderanno gradualmente a riassorbirsi lasciando tuttavia un cielo variabile.

Temperature in aumento nei prossimi giorni

La giornata odierna si è aperta su Napoli con una temperatura minima notturna di +14°C, ovvero in media con il periodo, mentre il valore massimo non dovrebbe superare i +23°C, circa 2°C al di sotto delle medie. Nel corso dei prossimi giorni i valori termici subiranno un graduale aumento, portandosi durante la notte attorno ai +16/+17°C, mentre durante il giorno le massime toccheranno i +24°C. Periodo quindi più o meno in media con la fase stagionale su Napoli, sia dal punto di vista termico che delle condizioni meteo. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO NAPOLI, SEMPRE AGGIORNATE DAL NOSTRO STAFF!