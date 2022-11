Meteo Napoli – In arrivo intensa fase perturbata con piogge diffuse, temporali e possibili nubifragi

Situazione meteo in Italia

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Saccatura in allontanamento verso i Balcani porta un temporaneo miglioramento delle condizioni meteo in Italia, ma un nuovo impulso instabile è in arrivo già nella notte. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Napoli e per la Campania.

Meteo Napoli oggi

Al mattino avremo tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Tempo stabile anche nelle ore pomeridiane con nuvolosità alternata ad ampie schiarite. In serata nuvolosità in aumento con qualche pioggia in arrivo sui settori costieri. PREVISIONI METEO GRAFICHE PER LA CAMPANIA. Temperature senza grosse variazioni, comprese su Napoli tra i +14°C di minima ed i +20°C di massima.

Previsioni meteo Napoli per domani

La giornata di domani vedrò invece condizioni meteo instabili su Napoli e la Campania. Al mattino avremo nuvolosità irregolare su tutta la regione con piogge e acquazzoni sparsi, più intensi sui settori costieri e sub-costieri. Al pomeriggio residui fenomeni sul Cilento, schiarite in arrivo sugli altri settori. In serata tempo asciutto su tutta la Campania ma con l’arrivo di nuvolosità medio-alta. Possibili piogge isolate nella notte. Di seguito la tendenza meteo per il fine settimana. Temperature stabili o in lieve aumento, comprese su Napoli tra 14°C e 20°C.

Tendenza meteo per il fine settimana

Nel corso del weekend avremo il transito sul Mediterraneo di una saccatura nord atlantica che porterà un intenso peggioramento delle condizioni meteo. Nella giornata di sabato su Napoli e la Campania avremo piogge e temporali diffusi con il rischio di fenomeni molto intensi che potranno assumere carattere di nubifragio. Qualche pioggia anche nella giornata di domenica, quando avremo anche un calo temperature.





