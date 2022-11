Meteo Napoli – Fase autunnale intensa in arrivo, con piogge, temporali e possibili nubifragi: le previsioni

Situazione meteo in Italia

Buona sera e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Come vi avevamo anticipato nei giorni scorsi, nella giornata odierna avremo una estensione delle piogge verso il Sud Italia, con fenomeni anche intensi sui settori tirrenici. Temporaneo miglioramento nella giornata di domani, poi altre perturbazioni atlantiche in serie. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Napoli e per la Campania.

Meteo Napoli oggi

Al mattino abbiamo avuto tempo instabile con cieli nuvolosi e piogge sparse su tutta la regione. Sui settori costieri e sub-costieri si è inoltre avventato qualche temporale. Al pomeriggio instabilità insistente con piogge e temporali, più asciutto nelle zone più interne. In serata si rinnoveranno condizioni di tempo instabile con piogge e temporali sparsi, anche intensi sul Cilento, dove non si escludono locali fenomeni a carattere di nubifragio. Graduale miglioramento nella notte. PREVISIONI METEO GRAFICHE PER LA CAMPANIA. Temperature in lieve aumento, comprese su Napoli tra i +15°C di minima ed i +17°C di massima.

Previsioni meteo Napoli per domani

La giornata di domani vedrò invece condizioni meteo più stabili su Napoli e la Campania. Al mattino avremo tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Tempo stabile anche nelle ore pomeridiane con nuvolosità alternata ad ampie schiarite. In serata nuvolosità in aumento ma ancora senza fenomeni di rilievo associati. Piogge in arrivo dalla notte soprattutto sulla Campania settentrionale e sui settori costieri. Di seguito la tendenza meteo per la settimana. Temperature in lieve aumento nei valori massimi, comprese su Napoli tra 14°C e 20°C.

Tendenza meteo per la settimana

Ci apprestiamo a vivere una seconda parte di settimana di stampo autunnale. Dopo il temporaneo miglioramento della giornata di domani, in quella di venerdì è attesa una nuova perturbazione che porterà piogge e temporali anche su Napoli e la Campania. Un nuovo impulso perturbato dal nord Atlantico potrebbe arrivare poi nel weekend, con maltempo di stampo autunnale e temperature in calo. Nella giornata di sabato non sono esclusi locali fenomeni a carattere di nubifragio. Rimanete aggiornati!





Meteo Napoli: rimani sempre aggiornato

Meteo su Napoli stabile, ma con tendenza al peggioramento dalla prossima notte. Temperature più gradevoli.