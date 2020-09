METEO NAPOLI – Ipotesi ESTATE settembrina con tutto SOLE nei prossimi giorni e nel prossimo WEEKEND, le previsioni

METEO NAPOLI: giusto qualche nube per oggi, poi sempre sole in settimana

Nella giornata odierna molti sono i corpi nuvolosi in transito sull’Italia, si tratta per lo più di nubi alte e stratificate, eccetto al nord dove nubi compatte producono locali temporali. La tendenza per le prossime ore e i prossimi giorni va verso maggiori schiarite del cielo specie sulle regioni centro-meridionali don sole prevalente e clima moderatamente caldo durante i prossimi giorni. Anche a Napoli andremo incontro al bel tempo. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NAPOLI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Meteo Italia: estate settembrina nei prossimi giorni

Sole e clima moderatamente caldo nei prossimi giorni della settimana in corso con le temperature che oscilleranno per lo più tra i 15°c e i 30°c. Dopo le nubi di oggi, al via l’estate settembrina con precipitazioni assenti in Italia o relegate per lo più sui rilievi più interni. Sulla città di Napoli avremo modo di godere ancora dei tepori estivi dalla giornata di domani atteso bel tempo e sole prevalente oltre che ad un aumento delle temperature. Ci vorranno ancora diversi giorni per vedere l’Estate archiviata e il passaggio all’Autunno.

Tendenza meteo finale dell’Estate

Il 31 Agosto è finita la stagione estiva secondo il calendario meteorologico passando il testimone l’Autunno ma sulla città di Napoli vivremo giornate tipiche dell’estate settembrina. Nel corso della settimana saranno sporadiche le piogge o i temporali in Italia mentre le temperature aumenteranno sensibilmente, solo dalla giornata di domenica il nord Italia verrà investito da un peggioramento meteo, a seguire anche al centro-sud durante la prossima settimana con l’arrivo molto probabilmente dell’Autunno e l’Estate ai ferri corti.