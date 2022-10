Meteo Napoli – L’Autunno va in pausa, in arrivo un periodo stabile e mite; ecco le previsioni

Meteo Napoli, la situazione

Buona domenica e ben ritrovati da parte del Centro Meteo Italiano a tutti i cari lettori della Campania! Meteo stabile atteso sull’Italia nel corso dei prossimi giorni per l’affermazione di un campo anticiclonico. L’alta pressione potrebbe proseguire a lungo sulle regioni centro-meridionali, determinando un brusco stop alla stagione autunnale con assenza di piogge e caldo anomalo per il periodo. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Napoli e per la Campania.

Meteo Napoli: domenica con tanto sole sulla città partenopea

Giornata di domenica è che fin qui risultata stabile su Napoli, salvo innocue velature di passaggio dal pomeriggio, grazie all’affermazione di un robusto campo anticiclonico. Situazione meteorologica che si manterrà sostanzialmente invariata fino al termine di giornata con cieli prevalentemente sereni o al più poco nuvolosi. Stellato nottetempo. PER TUTTI I DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO NAPOLI. Temperature stazionarie e comprese tra i +13°C di minima ed i +24°C di massima.

Anticiclone in affermazione nei prossimi giorni, nuova ottobrata su Napoli

Nel corso dei prossimi giorni il campo anticiclonico si affermerà con decisione sul bacino del Mediterraneo, determinando un periodo di bel tempo anche su Napoli. Assenza di fenomeni e cieli spesso soleggiati contraddistingueranno le prossime giornate sulla città partenopea. Qualche nube bassa non è esclusa durante le prime ore del mattino lungo i settori costieri, ma in rapido diradamento. Caldo anomalo per il periodo e tanto sole, per la seconda ottobrata di stagione.

CONTINUA A LEGGERE





Temperature attese al di sopra delle medie del periodo

Meteo Napoli – Giornate soleggiate e masse d’aria in arrivo dal nord Africa, determineranno un periodo decisamente mite sulla Campania. Le temperature minime nel corso dei prossimi giorni oscilleranno attorno ai +14/+15°C. Le massime sono attese attorno ai +24°C fino alla giornata di giovedì 20 ottobre, poi potrebbero subire una lieve flessione.





Meteo Napoli: rimani sempre aggiornato con il nostro canale YouTube!

Meteo su Napoli stabile per il rinforzo di un coriaceo campo anticiclonico. Autunno in stand-by almeno fino al prossimo weekend. Temperature al di sopra delle medie del periodo. Vi invitiamo a rimanere costantemente aggiornati iscrivendovi al nostro canale Youtube e consultando il nostro sito meteo!