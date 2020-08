METEO NAPOLI – La quiete prima della TEMPESTA? MALTEMPO in arrivo, ecco le previsioni

Violento maltempo insiste al nord Italia, sole ancora prevalente al centro-sud

Le condizioni meteo sulla nostra Penisola quest’oggi sono nitidamente peggiorate sulle regioni settentrionali, già ieri duramente colpite dal maltempo. Nella giornata odierna troviamo infatti instabilità visibilmente più estesa e diffusa, ma con fenomeni ugualmente violenti che hanno flagellato soprattutto il Piemonte, in particolare nell’alessandrino dove è esondato un torrente e nel novarese dove una chiesa si è ritrovata allagata durante la celebrazione di un funerale. Condizioni migliori invece al centro-sud, ancora alle prese con prevalente bel tempo e cieli perlopiù soleggiati che interessano anche la città di Napoli, come vedremo.

Previsioni meteo Napoli oggi

Come spesso annunciato nei passati giorni e come ribadito anche nella giornata di ieri, le condizioni meteo sulle regioni centro-meridionali sarebbero rimaste stabili e asciutte almeno fino ad oggi. Tali condizioni di stabilità avvolgono dunque anche inevitabilmente la città di Napoli, nonostante il transito intermittente di nuvolosità irregolare, tuttavia arida di precipitazioni. Caldo che risulta ancora piuttosto afoso sul capoluogo campano, con temperature che sono oscillate oggi tra i +24°C di minima e i +31°C di massima con alti valori di umidità relativa.

Copertura nuvolosa in aumento per domani, ma tempo ancora stabile e asciutto

Il fronte di maltempo che sta in questo momento imperversando sulle regioni settentrionali traslerà nella giornata di domani domenica 30 agosto verso meridione, colpendo anche il centro. Il sud rimarrà tuttavia ancora al riparo dalle correnti atlantiche, sebbene un flusso umido porterà un netto aumento della copertura nuvolosa sulla città di Napoli. Cieli irregolarmente nuvolosi per l’intero arco della giornata, in un contesto di assenza di fenomeni. Temperature che per questo motivo tenderanno lievemente ad aumentare nei valori minimi, mentre quelli massimi si stabilizzeranno sui valori odierni. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NAPOLI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.