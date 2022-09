METEO NAPOLI – MALTEMPO AUTUNNALE in arrivo con fenomeni anche intensi, graduale miglioramento dal WEEKEND

Meteo Napoli, la situazione

Buongiorno e ben ritrovati da parte del Centro Meteo Italiano a tutti i cari lettori della Campania! Circolazione depressionaria che dal Mare del Nord raggiunge l’Europa centrale ed inizia ad espandersi verso l’Europa occidentale. Correnti umide occidentali vanno ad interessare il Mediterraneo centrale portando nuvolosità in transito e condizioni meteo a tratti instabili. Piogge sono attese soprattutto al Nord-Est, Sardegna e nella seconda parte di giornata anche sui settori tirrenici. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Napoli e per la Campania.

Previsioni meteo Napoli per oggi

Al mattino tempo stabile su tutta la Campania con nubi sparse alternate a schiarite e maggiori addensamenti sui settori settentrionali. Al pomeriggio ancora molta nuvolosità in transito con la possibilità di piogge da isolate a sparse. Instabilità in aumento in serata con piogge sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale. PREVISIONI METEO GRAFICHE PER LA CAMPANIA! Temperature stabili, che su Napoli oscilleranno tra un valore minimo di 18°C ed uno massimo di 22°C.

Previsioni meteo Napoli domani

Giornata di domani che vedrà maggiore instabilità sulla Campania. Al mattino avremo nuvolosità irregolare su tutta la regione con piogge sparsi e locali acquazzoni. Al pomeriggio ancor instabilità con piogge sparsi, anche a carattere di rovescio o temporale. In serata si innovano condizioni di maltempo con acquazzoni e temporali sparsi, localmente anche molto intensi, specie sul Casertano. Di seguito la tendenza meteo per il resto della settimana. Temperature senza variazioni di rilievo.

CONTINUA A LEGGERE





Settimana di stampo autunnale

Instabilità che continuerà ad interessare la Campania anche nella giornata di venerdì, con maltempo diffuso e fenomeni localmente anche intensi. Migliora invece nel weekend grazie all’espansione dell’anticiclone delle Azzorre sull’Europa occidentale, ma nella giornata di sabato sarà possibile ancora qualche fenomeno residuo.





Meteo Napoli: rimani sempre aggiornato con il nostro canale YouTube!

Meteo su Napoli perturbato con maltempo atteso oggi e nei prossimi giorni. Temperature in linea con il periodo. Vi invitiamo a rimanere costantemente aggiornati iscrivendovi al nostro canale Youtube e consultando il nostro sito meteo!