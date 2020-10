METEO NAPOLI – MALTEMPO con possibili NUBIFRAGI, per un miglioramento ci sarà da attendere la prossima settimana

Meteo Napoli, arriva una lunga fase di maltempo

Correnti instabili dai quadranti occidentali in arrivo in Italia e con esse delle piogge sparse man mano più intense sul settore tirrenico, quindi anche sulla città di Napoli. In questo momento troviamo nubi irregolari in transito con poche piogge ma nelle prossime ore la situazione meteo sul capoluogo partenopeo tenderà a peggiorare con precipitazioni anche di forte intensità. Attenzione poi alle raffiche di vento dai quadranti occidentali e con esse anche alle mareggiate lungo le coste. Il tutto con le temperature verso un sensibile calo.

Meteo Italia: maltempo prevalente in settimana

Durante la giornata di domani sull’Italia avremo maltempo diffuso e con possibili nubifragi fra Campania, Calabria e Basilicata. Nel pomeriggio non sono previste variazioni, con piogge insistenti sulle stesse zone. Anche a Napoli pertanto la giornata sarà caratterizzata dal maltempo con precipitazioni anche di forte intensità. A seguire una lacuna barica presente nel Mediterraneo favorirà ancora precipitazioni intermittenti sulla città di Napoli come del resto in tante altre città del Paese, solo con la prossima settimana avremo un generale miglioramento meteo.

Tendenza meteo prossima settimana

La stagione autunnale procederà in maniera piuttosto movimentata, arriveranno altre piogge e temporali in settimana mentre per la prossima settimana si alterneranno fasi più stabili e clima gradevole con nuove ondate di maltempo autunnale nonché clima freddo. Ottobrata in arrivo pertanto tra il prossimo weekend e la prossima settimana in tutta Italia con la rimonta di un campo di alta pressione e clima mite. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NAPOLI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.