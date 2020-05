METEO NAPOLI – MALTEMPO in allontanamento, generale MIGLIORAMENTO nelle prossime ore

Meteo Napoli in miglioramento, ma ancora rischio pioggia

Meteo Napoli – Dopo il maltempo che ha interessato il capoluogo campano nel corso degli ultimi giorni, con piogge, temporali e temperature a tratti piuttosto fresche per il periodo, le condizioni meteorologiche sono decisamente migliorate nelle ultime ore. La goccia fredda giunta nei giorni scorsi si è allontanata verso Levante, determinando una maggior stabilità sulla Campania, specie durante le ore notturne e del primo mattino; tuttavia permane una circolazione fresca orientale in quota, responsabile di acquazzoni e temporali nelle prossime ore sui settori interni campani. Il tempo si manterrà mediamente asciutto sulla città di Napoli, ma con nubi in graduale aumento, salvo un basso rischio di locali acquazzoni a ridosso dei quartieri più orientali della città e sul Vomero.

Settimana più stabile e dal sapore estivo

Meteo Napoli – Nel corso dei prossimi giorni il tempo volgerà verso un’ulteriore miglioramento sulla città di Napoli; campo barico attorno ai 1015 hPa, garantirà tempo mediamente soleggiato sulla città, con temperature gradevoli nella prima parte della settimana, grazie ad una residua circolazione settentrionale. Seconda parte di settimana che potrebbe far osservare condizioni meteo ancora diffusamente stabili, con prevalenza di cieli sereni o al più poco nuvolosi, ma con possibile arrivo dell’anticiclone nord Africano. Il transito sul nord Italia di una saccatura oceanica, infatti, richiamerà correnti d’aria più calde verso l’Italia, interessando anche la città di Napoli.

Altalena termica nei prossimi giorni, poi possibile fiammata calda

Meteo Napoli – Nel corso dei prossimi giorni le temperature sulla città di Napoli subiranno un graduale aumento, specie nei valori massimi; in particolare nella giornata odierna, dopo un valore minimo notturno di +13°C la colonnina di mercurio toccherà in città i +24°C . Nei prossimi giorni i valori minimi si manterranno attorno ai +14/+15°C, mentre quelli massimi aumenteranno sensibilmente fino a toccare i +27/+28°C durante il prossimo fine settimana.