METEO NAPOLI – MALTEMPO in arrivo anche sulla città partenopea, ecco le previsioni

Maltempo estremo sulla Sardegna, con qualche pioggia anche localmente intensa in Sicilia; meglio altrove

Condizioni di violento maltempo hanno quest’oggi interessato e continuano ad interessare soprattutto la Sardegna a causa del passaggio di un vortice ciclonico sul Mediterraneo meridionale che sta portando nubifragi persistenti specie lungo le aree orientali dell’Isola. E’ nel nuorese infatti che si registra la situazione più critica, dove oltretutto hanno perso la vita 3 persone. Piogge in estensione anche sulla Sicilia, mentre altrove il tempo rimane al momento asciutto. Tempo tutto sommato stabile anche a Napoli, come vedremo.

Previsioni meteo Napoli oggi

Fino a questo momento sulla città di Napoli si è osservata un’accesa variabilità che è fin qui risultata però asciutta con condizioni meteo dunque tendenzialmente stabili nonostante gli irregolari disturbi nuvolosi. In serata tuttavia, l’azione di un vortice depressionario inizierà ad essere evidente anche sul capoluogo campano, dove porterà qualche pioggia e questo mentre fenomeni anche intensi riguarderanno la Sicilia in particolar modo. Le temperature si sono quest’oggi attestate intorno ai +12°C di minima a cui è seguita una massima di circa +19°C.

Piogge anche nelle prime ore della notte di domani; a seguire piovaschi intermittenti

Le piogge si potrebbero protrarre fino alle prime ore della notte di domani domenica 29 novembre a Napoli, con accumuli comunque deboli. A seguire saranno ancora tuttavia plausibili dei piovaschi intermittenti fino al pomeriggio, prima della completa cessazione dei fenomeni attesa in serata, in un contesto di cieli comunque piuttosto annuvolati. Le temperature si attesteranno intorno ai valori odierni o in lieve calo sia in quelli minimi che in quelli massimi. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NAPOLI, VISITATE IL NOSTRO SITO.