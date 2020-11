METEO NAPOLI: MALTEMPO nel corso del prossimo WEEKEND, tutte le previsioni dettagliate

Meteo, bel tempo in tutta Italia

Una breve tregua di bel tempo per oggi con sole prevalente su gran parte dell’Italia, poi nuova ondata di maltempo e di stampo più invernale che autunnale con le temperature in forte calo. Anche sulla città di Napoli come in tutte le altre città dell’Italia la giornata odierna risulterà stabile con precipitazioni assenti, cieli sereni o poco nuvolosi e clima mite nelle ore centrali della giornata. Novità in arrivo nel corso del weekend come vedremo più avanti. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NAPOLI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo Napoli

La giornata di domani inizierà con condizioni meteo in gran parte stabili al meridione mentre al centro e al nord-est troveremo piogge diffuse. Solo in tarda mattinata attese delle locali piogge in Campania, Sardegna e Molise. Maltempo in arrivo dal pomeriggio in Campania con piogge, temporali e raffiche di vento nonché neve in Appennino con i fiocchi fino a 1000 metri di quota. Possibili fiocchi anche sul Vesuvio entro la giornata di Sabato 21 Novembre. Tempo in fase di miglioramento sulla città di Napoli durante la seconda parte della giornata di Sabato.

Previsioni meteo prossimo weekend

Da diverse settimane a questa parte non piove come si deve sulle regioni settentrionali del Paese e i corsi d’acqua mostrano addirittura deficit idrometrici. Procederà la fase siccitosa sulle regioni settentrionali eccetto in Emilia Romagna mentre al centro-sud imperverserà il maltempo con piogge, raffiche di vento, mareggiate e temperature in sensibile calo. Neve in arrivo sull’Appennino fino a quote medio-basse specialmente sul settore adriatico. Dalla giornata di domenica tempo tuttavia in miglioramento su tutte le regioni eccetto ultime piogge sulla Sicilia.