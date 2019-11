METEO NAPOLI – MALTEMPO NO STOP, ancora PIOGGE e TEMPORALI nelle prossime ore, i dettagli

Tempo in prevalenza asciutto al sud, ma non a Napoli

Il nostro Paese è investito da un’ondata di maltempo che presenta una dinamica molto simile alla perturbazione appena passata, quando l’instabilità ha colpito dapprima le regioni centro-settentrionali per poi interessare in un momento successivo anche quelle meridionali. Come abbiamo approfondito in un altro nostro articolo, è esattamente quello che succederà anche questa volta, con il tempo che al sud rimane quest’oggi prevalentemente asciutto (eccezion fatta per la Campania, in special modo per le province di Caserta e Benevento) e che domani sarà destinato a peggiorare. Fa eccezione anche Napoli, dove tuttavia l’accumulo di pioggia al suolo, come vedremo, risulta generalmente debole.

PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NAPOLI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Il maltempo sferza al centro-nord invece

La giornata di oggi è caratterizzata da una situazione di spiccata instabilità al centro-nord che riguarda soprattutto i settori tirrenici e le regioni nord-orientali del Triveneto. Tra queste, quella più colpita è sicuramente il Friuli Venezia Giulia, con rovesci intensi e accumuli che hanno ormai superato gli 80 millimetri localmente. Forti rovesci e temporali anche in Toscana, Umbria e Lazio, sparse a macchia di leopardo. Temperature in leggero calo per quanto riguarda le massime, stabili con fisiologiche oscillazioni invece i valori minimi.

Previsioni meteo Napoli oggi

Per quanto riguarda la giornata odierna, Napoli l’ha passata all’insegna di qualche nota persistente di instabilità e rovesci in prevalenza deboli o moderati. Essi hanno infatti scaricato al suolo un accumulo esiguo di pioggia intorno a qualche millimetro. Nel corso del pomeriggio il maltempo si è poi spostando verso le zone interne del casertano e del beneventano, con un miglioramento lieve sulla città partenopea in un contesto comunque di cieli in prevalenza nuvolosi e di qualche possibilità di pioggia ancora reale.