METEO NAPOLI – MALTEMPO per NATALE con piogge e temperature in calo, i dettagli

Situazione sinottica a grande scala

Un possente e vasto Anticiclone domina in Europa con valori di pressione al suolo mediamente intorno ai 1030 hPa dalla penisola Iberica fino alla Russia attraverso il Mediterraneo e l’Italia. Stabilità prevalente sul nostro Paese salvo delle deboli piogge o pioviggini sulla Liguria e regioni centrali. A Napoli invece la giornata trascorre con ampie schiarite e tempo stabile. Clima mite nelle ore centrali della giornata con temperature fino a 15°c. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NAPOLI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Situazione meteo in Italia

Da diversi giorni a questa parte sull’Italia prevale l’anticiclone con le perturbazioni costrette ad agire alle latitudini superiori. Tuttavia sul nostro paese non troviamo sempre sole e cieli sereni o poco nuvolosi, piuttosto molte nubi medio-basse e talvolta anche con delle riduzioni della visibilità. Condizioni meteo tipiche del periodo con gli anticicloni prevalenti. Tuttavia nelle prossime giornate la situazione meteo in Italia tenderà a cambiare con le correnti settentrionali in arrivo proprio nel periodo di Natale come vedremo più avanti.

Previsioni meteo Napoli

Cambiamento di scenario nei prossimi giorni con una perturbazione di natura polare in arrivo in Europa e fin sul Mediterraneo. Nello specifico per le prossime 24 ore troveremo condizioni meteo stabili sia sulle regioni peninsulari meridionali che su quelle insulari con cieli irregolarmente nuvolosi. Da segnalare soltanto la possibilità di deboli piogge o pioviggini lungo le coste tirreniche peninsulari durante la nottata, quindi anche a Napoli. Attenzione poi alla giornata di Natale e santo Stefano con maltempo invernale in arrivo.