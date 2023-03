Meteo Napoli – Molte nuvole e acquazzoni, maltempo più intenso per venerdì, poi migliora per il weekend

Meteo Napoli, la situazione

Buongiorno e ben ritrovati da parte del Centro Meteo Italiano a tutti i cari lettori della Campania! Mentre un lobo del vortice polare è sceso sull’Europa centro-settentrionale, alle latitudini più basse scorre un flusso di correnti occidentali che vanno ad interessare anche il Mediterraneo, portando sull’Italia molta nuvolosità ed anche precipitazioni specie sulle Alpi e sulle regioni tirreniche. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Napoli e per la Campania.

Meteo Napoli oggi

Al mattino avremo tempo asciutto su tutta la regione ma con presenza di nuvolosità irregolare. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con nubi sparse alternate a schiarite ma senza fenomeni associati. In serata ancora tempo asciutto con nuvolosità alta in transito. Peggiora nella notte con l’arrivo di piogge e acquazzoni. PER TUTTI I DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO GRAFICHE PER LA CAMPANIA. Temperature piuttosto miti, comprese tra i +8°C di minima ed i +14°C di massima.

Previsioni meteo Napoli per domani

La giornata di domani vedrà condizioni meteo a tratti instabili sulla Campania. Al mattino avremo infatti cieli irregolarmente nuvolosi con piogge e acquazzoni sparsi su tutta la regione, più asciutto sui settori più interni al confine con la Puglia. Al pomeriggio ancora instabilità con nuvolosità e schiarite e acquazzoni sparsi. Tempo più asciutto in serata ma con la possibilità ancora di qualche fenomeno isolato residuo. Di seguito la tendenza meteo per la settimana. Temperature in lieve rialzo, comprese su Napoli tra 11°C e 15°C.