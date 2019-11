METEO NAPOLI – Depressione mediterranea ancora in azione, MALTEMPO incessante in città, tutti i dettagli

Oggi il maltempo si estenderà verso meridione

Per quanto riguarda le regioni meridionali esse fin alla mattinata odierna sono state saltate da quest’ondata di instabilità, con il tempo che è rimasto prevalentemente asciutto, eccezion fatta per la Campania e il Molise alle prese ieri notte con rovesci anche intensi. Tali condizioni sono mutate nel corso della tarda mattina e di questo pomeriggio, con l’arrivo di un fronte perturbato dai quadranti occidentali che ha interessato e interesserà tutta l’Italia meridionale peninsulare entro la prima sera. Rovesci in atto anche sulle Isole Maggiori, dove continuerà a piovere nelle prossime ore, soprattutto sulla Sardegna occidentale. Qualche pioggia è stata già possibile riscontrarla nella città di Napoli, come vedremo.

Forti piogge e temporali al centro-nord

Nel corso della nottata odierna dei forti temporali anche a carattere di nubifragio si sono riversati sulle regioni centro-settentrionali, provocando persino qualche danno e disagio e causando l’esondazione dell’Arno. Le aree maggiormente interessate dai fenomeni violenti sono state quelle comprese tra la bassa Toscana e l’alto Lazio e le montagne bellunesi, dove gli accumuli di pioggia raggiungono e superano localmente anche i 100 millimetri. Condizioni di generale maltempo con piogge a tratti anche intense sul resto del centro-nord.

Previsioni meteo Napoli oggi

Per quanto riguarda la giornata di Napoli essa è stata già macchiata da condizioni di instabilità, con piogge e temporali anche intensi che hanno riversato al suolo un accumulo che conta già circa 33 millimetri. Si tratta tuttavia di un accumulo molto probabilmente provvisorio, in quanto altro maltempo è previsto nel corso della giornata odierna e fino a questa sera. Gli estremi termici giornalieri misurano +16°C per la minima e +21°C circa per la massima, registrata in nottata a causa dei forti venti di scirocco.