Meteo Napoli – Nuvolosità in aumento ma ancora tempo asciutto, domani arrivano piogge e temporali

Situazione meteo in Italia

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. La formazione di un anticiclone sul Scandinavia sta permettendo l’arrivo di correnti umide e instabili di natura atlantica sul Mediterraneo. Piogge che nella mattinata odierna andranno ad interessare le regioni di Nord-Ovest e che entro la serata si estenderanno a tutto il Centro-Nord, per poi raggiungere le regioni meridionali nella giornata di domani. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Napoli e per la Campania.

Meteo Napoli oggi

Al mattino avremo tempo asciutto su tutta la regione, con molte velature in transito e qualche disturbo da nuvolosità bassa soprattutto tra Casertano e Beneventano. Al pomeriggio ancora tempo stabile con nuvolosità alternata ad ampie schiarite. In serata nuvolosità in generale aumento con qualche pioggia in arrivo sui settori settentrionali e qualche fenomeno isolato anche sulla città di Napoli. Piogge in estensione a gran parte della regione durante le ore notturne. PREVISIONI METEO GRAFICHE PER LA CAMPANIA. Temperature stabili o in lieve aumento, comprese su Napoli tra i +10°C di minima ed i +20°C di massima.

Previsioni meteo Napoli per domani

La giornata di domani sarà all’insegna del maltempo su Napoli e la Campania. Al mattino avremo cieli nuvolosi su tutta la regione con piogge sparse, più intense sui settori costieri. Al pomeriggio ancora molta nuvolosità in transito con piogge e locali temporali, più asciutto nelle zone interne. In serata ancora piogge sui settori costieri e sub-costieri, con possibili temporali intensi sul Cilento, variabilità asciutto sul resto della Campania. Di seguito la tendenza meteo per la settimana. Temperature in lieve aumento nei valori minimi e stabili o in lieve calo in quelli massimi, comprese su Napoli tra 15°C e 19°C.

CONTINUA A LEGGERE





Tendenza meteo per la settimana

Ci apprestiamo a vivere una settimana una settimana di stampo autunnale grazie all’apertura della porta atlantica. La prima perturbazione della settimana, come abbiamo appena visto, porterà piogge sparse e locali temporali sulla Campania nella giornata di domani. Temporaneo miglioramento nella giornata di giovedì, mentre venerdì è attesa una nuova perturbazione con piogge anche su Napoli e la Campania. Un nuovo impulso perturbato dal nord Atlantico potrebbe arrivare poi nel weekend, con maltempo di stampo autunnale e temperature in calo. Rimanete aggiornati!





Meteo Napoli: rimani sempre aggiornato con il nostro canale YouTube!

Meteo su Napoli stabile, ma con tendenza al peggioramento dalla prossima notte. Temperature più gradevoli. Vi invitiamo a rimanere costantemente aggiornati iscrivendovi al nostro canale Youtube e consultando il nostro sito meteo!