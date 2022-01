METEO NAPOLI – NUVOLOSITA’ in aumento, ma in un contesto STABILE e con CALO TERMICO: le previsioni

Tempo perlopiù stabile sull’Italia

Le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico mostrano quest’oggi un quadro meteorologico incline perlopiù alla stabilità, dopo il maltempo invernale che ha interessato l’Italia nella giornata di ieri. L’assenza di fenomeni caratterizza infatti quasi la totalità del nostro Paese, con rovesci localizzati che colpiscono la Puglia, portando neve a quote relativamente basse. Assenza di fenomeni che dunque caratterizza anche Napoli, come vedremo.

Previsioni meteo Napoli oggi

Dopo che qualche passaggio nuvoloso comunque innocuo ha interessato nottetempo la città di Napoli, le condizioni meteo sono andate ulteriormente migliorando con ampie schiarite che hanno lasciato spazio a cieli pressoché sereni fin dalla mattinata odierna. Nelle prossime ore, malgrado un peggioramento riguarderà alcune aree del meridione (scopri quali), il capoluogo campano assisterà ancora a visibile stabilità, con temperature che si sono attestate tra i +4°C di minima e i +11°C di massima, valori tipicamente invernali.

Domani cieli ancora perlopiù soleggiati

Correnti fredde di natura artica continueranno ad affluire sul Mediterraneo centrale dal settore balcanico, favorendo un clima del tutto invernale su Napoli, dove le temperature quindi non subiranno significative variazioni o risulteranno solo in lieve aumento nei valori massimi per domani domenica 23 gennaio. In questo contesto le condizioni meteo rimarranno visibilmente stabili, con la compresenza di cieli sereni. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NAPOLI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.