METEO NAPOLI – Nuvolosità in progressivo aumento con MALTEMPO in arrivo; ecco le previsioni

Stabilità prevalente sull’Italia

Il nostro Paese risulta attualmente interessato da una estesa cupola anticiclonica di matrice azzorriana che pertanto garantisce condizioni meteo di generale stabilità sull’Italia, seppur non sempre con cieli limpidissimi, anzi: l’intrusione di correnti umide in arrivo dai quadranti nordoccidentali hanno portato ad un’accesa variabilità a partire da questo pomeriggio, che produrrà qualche locale rovescio solamente tra la Liguria e la Toscana. Tempo stabile anche a Napoli, come vedremo.

Previsioni meteo Napoli oggi

Ancora prevalenti sulla città di Napoli e non solo dunque gli effetti dell’Anticiclone azzorriano, nonostante i cieli partenopei siano stati spesso interessati da irregolari disturbi nuvolosi, soprattutto nella seconda parte della giornata odierna. Cieli parzialmente o prevalentemente nuvolosi anche nel corso della serata corrente, con assenza tuttavia di fenomeni. Temperature che quest’oggi si sono attestate tra i +11°C di minima a cui è seguita una massima prossima ai +17°C. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NAPOLI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ancora variabilità asciutta per domani

Stando a ciò che prospettano i principali centri di calcolo nella giornata di domani mercoledì 23 dicembre non sono attesi particolari variazioni sul fronte sinottico e dunque le condizioni meteo sulla città di Napoli rimarranno sostanzialmente invariate: la giornata verrà infatti caratterizzata dal transito irregolare di nubi, ma in un contesto di tempo asciutto. Temperature che stazioneranno sui valori odierni o in lieve aumento in quelli massimi.