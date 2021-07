METEO NAPOLI – Nuvolosità in transito e CALDO INTENSO, ma nel weekend torna il SOLE e clima più gradevole

Situazione meteo sull’Italia

Buongiorno e buon mercoledì cari lettori del Centro Meteo Italiano. Nella giornata odierna la Penisola Italiana si trova divisa a metà sotto il profilo meteo. Al Nord incombe il maltempo a causa del transito di una saccatura atlantica con piogge e temporali, mentre al Sud il tempo è stabile ed avremo il picco del caldo. Vediamo quindi nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Napoli e la Campania.

Previsioni meteo Napoli oggi

Al mattino tempo stabile e asciutto con cieli soleggiati su gran parte della Campania. Nelle ore pomeridiane nuvolosità in aumento con possibili piogge isolate nelle zone interne. Nelle ore serali continua il transito di nubi con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Ampie schiarite in arrivo nella notte. Le temperature sulla città di Napoli saranno comprese tra i 24°C e i 33°C mentre nelle zone interne si andranno a sfiorare i 40°C. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NAPOLI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Meteo Napoli domani

Nella giornata di domani le condizioni meteo torneranno a migliorare su tutta l’Italia. Nella mattinata di domani su Napoli e la Campania avremo cieli sereni o poco nuvolosi con tempo asciutto. Nelle ore pomeridiane non avremo variazioni di rilievo ed anche in serata verranno rinnovate condizioni di tempo stabile con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi. Le temperature risulteranno stazionarie o in lieve calo. Vediamo ora cosa ci attende per il weekend.

CONTINUA A LEGGERE.