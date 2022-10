Meteo Napoli – Passaggio instabile nei prossimi giorni con piogge e temporali, torna il beltempo entro il weekend

Meteo Napoli, la situazione

Buongiorno e ben ritrovati da parte del Centro Meteo Italiano a tutti i cari lettori della Campania! Condizioni meteo che si fanno più stabili sulla Penisola Italiana, con l’impulso instabile che ieri ha portato piogge e temporali su alcune regioni che ora si sposta verso i Balcani. Ma un nuovo peggioramento è atteso nei prossimi giorni. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Napoli e per la Campania. Temperature in lieve aumento nei valori massimi, comprese su Napoli tra i +16°C di minima ed i +25°C di massima

Meteo Napoli per oggi

Queste le previsioni meteo per la giornata di oggi martedì 11 ottobre: al mattino tempo stabile su tutta la Campania con sole prevalente e degli addensamenti da nuvolosità bassa nelle zone più interne. Al pomeriggio nuvolosità convettiva in formazione nelle zone interne con la possibilità di locali acquazzoni, asciutto altrove con con cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con molte velature in transito. PER TUTTI I DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO NAPOLI. Temperature in lieve diminuzione, comprese su Napoli tra i +15°C di minima ed i +24°C di massima.

Previsioni meteo Napoli per domani

Al mattino avremo tempo asciutto su tutta la Campania con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con cieli poco nuvolosi e maggiori addensamenti nelle zone interne a ridosso dei rilievi. In serata nuvolosità in generale e graduale aumento ma ancora senza fenomeni associati. Piogge in arrivo nella notte specie su settori costieri e sub-costieri. Di seguito la tendenza meteo per la settimana. Temperature in lieve calo nei valori minimi, comprese su Napoli tra 15°C e 24°C.

Tendenza meteo per la settimana

L’impulso instabile che nella giornata di domani raggiungerà il Tirreno, nella giornata di giovedì si muoverà lentamente verso lo Ionio. Questo porterà in tale giornata tempo instabile sulla Campania, con piogge e temporali specie sui settori centro-meridionali della regione. Da venerdì le condizioni meteo torneranno a migliorare, fino ad avere un weekend stabile e soleggiato.





Meteo Napoli: rimani sempre aggiornato

Meteo su Napoli in peggioramento dalla sera con piogge e temporali anche per l'avvio della prossima settimana. Deciso miglioramento da martedì. Temperature al di sopra delle medie del periodo.