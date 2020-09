METEO NAPOLI – PEGGIORAMENTO in arrivo con PIOGGE e TEMPORALI, ecco le previsioni

Tempo asciutto in tutta Italia, progressivo annuvolamento al nord con alcuni disturbi in serata sull’estremo nordovest

Nella giornata odierna nonostante un progressivo annuvolamento che interessa soprattutto le regioni settentrionali, ma anche parte di quelle centrali, le condizioni meteo sono rimaste relativamente stabili e asciutte quasi ovunque, fatto salvo per un fronte perturbato che ha portato comunque poche piogge sulla Lombardia. In serata altri disturbi potrebbero interessare le aree estremamente nordoccidentali, con acquazzoni o temporali in azione fino al termine della serata. Nuvolosità in aumento anche al sud in questa seconda parte di giornata e anche a Napoli, come vedremo.

Previsioni meteo Napoli oggi

Dopo una prima metà di giornata trascorsa all’insegna dei cieli ampiamente sereni e soleggiati in mattinata, nel corso di questo pomeriggio si osserva un aumento graduale della copertura nuvolosa sulla città di Napoli, che interesserà il capoluogo campano anche nella serata oramai alle porte con cieli poco o parzialmente nuvolosi. Tutto ciò si inserisce all’interno di un contesto climatico ancora tipicamente estivo sulla città partenopea, con temperature minime che si attestano sui +24°C e massime prossime ai +30°C. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NAPOLI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Domani giornata destinata alla variabilità

Nella giornata di domani domenica 20 settembre la progressione verso est di una saccatura di origine nordatlantica attualmente centrata tra Spagna e Francia determinerà un peggioramento delle condizioni meteo sulle zone occidentali italiane del centro-nord con l’arrivo del maltempo autunnale. Questo non interesserà ancora la città di Napoli che comunque vivrà una giornata all’insegna della variabilità, con nuvolosità in progressivo aumento. Le temperature peraltro non subiranno significative variazioni rispetto alla giornata odierna, stazionando pressapoco sui valori odierni con fisiologiche fluttuazioni.