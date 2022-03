METEO NAPOLI – PEGGIORAMENTO in arrivo con qualche PIOGGIA: ecco le previsioni

Generale stabilità a seguito di rovesci residui in mattinata

A seguito di maltempo residuale che fino alle primissime ore di questa mattina ha interessato la Sicilia, dove vigeva peraltro anche un’allerta meteo della Protezione Civile, le condizioni meteo sul nostro Paese sono apparse in nitido miglioramento anche grazie all’allontanamento della perturbazione artica verso il settore balcanico. Nella fattispecie, nella giornata odierna il bel tempo è tornato ad essere protagonista dalla seconda parte della mattinata, come testimoniato anche dalle immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico. Di conseguenza, anche a Napoli il tempo rimane asciutto, come vedremo.

Previsioni meteo Napoli oggi

Nottetempo le condizioni meteo a Napoli sono apparse visibilmente stabili, con la compresenza cioè di cieli praticamente sereni. A partire dal mattino tuttavia qualche innocua nube passeggera è comunque transitata sul capoluogo campano, non innescando fenomenologia. Cieli che si manterranno poco o parzialmente nuvolosi anche in serata, con tempo stabile così come nel resto del Paese. Le temperature in questo contesto oscillano oggi tra i +5°C di minima a cui è seguita una massima prossima ai +13°C.

Avanzamento di nuvolosità sempre più consistente per domani, con qualche possibile piovasco

Nella giornata di domani giovedì 3 marzo si assisterà tuttavia a Napoli ad un graduale peggioramento delle condizioni meteo, con avanzamento di addensamenti nuvolosi via via più consistenti fino alla possibilità di qualche piovasco in serata. Ciò è dovuto all'infiltrazione di correnti umide, con accumuli che si manterranno comunque iniqui qualora presenti. Le temperature tenderanno ad aumentare nei valori minimi al netto della stazionarietà di quelli massimi.