METEO NAPOLI – PEGGIORAMENTO in arrivo grazie ad un affondo NORDATLANTICO, ecco quando

Assenza di fenomeni su tutta Italia, ma spiccano i record

La giornata odierna si presente generalmente stabile e asciutta sull’intero territorio nazionale italiano, seppur in contesti differenti tra nord e centro-sud: mentre infatti sulle regioni settentrionali risentono di alcuni effetti portati dalla tempesta Ciara con raffiche di vento intense che non hanno mancato di provocare qualche disagio, al centro-sud le temperature risultano piuttosto miti, con temperature sopra la media del periodo e diversi record battuti sul versante adriatico grazie alla ventilazione di garbino, vento notoriamente caldo e secco per codeste aree. Nonostante la nuvolosità come vedremo anche Napoli ha vissuto condizioni meteo di stabilità.

Previsioni meteo Napoli oggi

Nonostante la città partenopea sia stata più volte interessata dal transito della nuvolosità talvolta anche massiccia, si registra però l’assenza di fenomeni significativi: pluviometri alla mano infatti segnano 0 millimetri a Napoli, con la nuvolosità che si è più volte alternata a qualche schiarita. Temperature piuttosto primaverili sul capoluogo campano, con gli estremi termici giornalieri che oggi misurano +15°C di minima a cui è seguita una massima di circa +18°C.

Nessuna novità in vista per domani

Le condizioni meteo sulla città di Napoli rimarranno stabili anche nella giornata di domani mercoledì 12 febbraio, nonostante i cieli siano disturbati, proprio come oggi, dal transito di nuvolosità irregolare a tratti anche compatta. Non si prevedono significative variazioni neanche dal punto di vista termico, con le temperature che si stabilizzeranno attorno ai valori odierni con fisiologiche oscillazioni salvo per una lieve possibile diminuzione delle minime.