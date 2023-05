Meteo Napoli – Persiste la fase instabile con piogge e acquazzoni, possibile peggioramento nel weekend

Meteo Napoli, la situazione

Buongiorno e ben ritrovati da parte del Centro Meteo Italiano a tutti i cari lettori della Campania! Situazione sinottica che vede un vortice depressionario ancora attivo sull’Italia che continua a portare condizioni meteo instabili, con piogge e acquazzoni sparsi, specie al Nord e sul medio versante adriatico, anche se le piogge non mancheranno anche su altre regioni. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Napoli e per la Campania.

Meteo Napoli oggi

Meteo Napoli – Al mattino avremo molta nuvolosità in transito su tutta la Campania con piogge sparse associate, localmente anche a carattere di rovescio o temporale. Più asciutto in Irpinia. Al pomeriggio ancora tempo instabile con acquazzoni e temporali sparsi su tutta la regione, fenomeni più sporadici sui settori costieri e sub-costieri della Campania settentrionale. Fenomeni in esaurimento in serata ma con ancora molte nubi. Ampie schiarite nella notte. PER TUTTI I DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO PER LA CAMPANIA. Temperature stabili e comprese su Napoli tra i +15°C di minima ed i +18°C di massima.

Previsioni meteo Napoli domani

Meteo Napoli – Al mattino avremo tempo stabile su tutta la regione con molte velature in transito e maggiori addensamenti nelle zone interne al confine con Molise e Puglia. Al pomeriggio instabilità in aumento con formazione di nuvolosità a sviluppo diurno con associati acquazzoni e locali temporali, più asciutto sui settori costieri. Fenomeni in esaurimento entro la serata, quando avremo anche delle ampie schiarite. Di seguito la tendenza meteo per il resto della settimana. Temperature senza variazioni, comprese su Napoli tra 15°C e 17°C.

Settimana ancora instabile sulla Campania

Lacuna barica persistente sul Mediterraneo centrale rinnoverà condizioni meteo instabili sulla Campania anche nella giornata di venerdì, con piogge e acquazzoni specie di stampo pomeridiano che andranno ad interessare in particolar modo le zone interne. Per il weekend possibile nuovo intenso peggioramento per la risalita di un vortice depressionario dal nord Africa.

Meteo Napoli: rimani sempre aggiornato

Meteo su Napoli instabile con piogge e temporali in arrivo.