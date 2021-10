METEO NAPOLI – PIOGGE e possibili TEMPORALI in arrivo in città con CALO TERMICO; le previsioni

Maltempo su alcuni settori del centro-sud, più asciutto al nord

Anche oggi assistiamo a condizioni meteo perturbate sulla nostra Penisola, dovute all’avanzamento di una nuova goccia fredda questa volta proveniente dal settore balcanico. Tale afflusso di correnti più fresche va ad alimentare un minimo depressionario posizionato nel tratto di mare compreso tra la Sardegna e la Sicilia, portando condizioni di maltempo soprattutto su quest’ultima, ma anche su Calabria e basso Lazio. Più asciutto e relativamente più stabile al nord, ma anche Napoli risulta al momento ai margini dell’instabilità, come vedremo.

Previsioni meteo Napoli oggi

Nonostante il transito di irregolari disturbi nuvolosi soprattutto nella prima parte di giornata odierna, le condizioni meteo a Napoli si sono mantenute fino a questo momento stabili e asciutte. Non solo: mentre nelle prossime ore l’instabilità tenderà ad estendersi su altri settori (scopri quali), sul capoluogo campano il tempo continuerà non solo a risultare asciutto, ma imperverserà persino qualche schiarita (tuttavia temporanea, come vedremo nel prossimo paragrafo). Le temperature inoltre si sono oggi attestate tra i +15°C di minima e i +23°C di massima.

Qualche pioggia e possibile temporali in arrivo per domani

Le condizioni meteo sono tuttavia destinate a peggiorare visibilmente a partire già dalle prime ore della notte di domani domenica 10 ottobre a Napoli: nuvolosità tornerà ad aumentare con l’arrivo di piogge e possibili temporali a tratti anche intensi, che ad intermittenza riguarderanno il capoluogo campano fino ad almeno la mattinata. La seconda parte di giornata dovrebbe mantenersi più stabile, ma comunque perlopiù nuvolosa. Le temperature caleranno sensibilmente sia nei valori minimi che in quelli massimi. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NAPOLI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.