METEO NAPOLI – PIOGGE e TEMPORALI anche intensi in arrivo in città, ecco le previsioni

Ennesima giornata instabile sull’Italia

Dalle immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico è piuttosto evidente l’ennesima giornata perturbata sullo stivale causata dall’azionamento di un vortice depressionario, a sua volta innescato dall’isolamento di una goccia fredda nel cuore del Mediterraneo. Piogge e temporali si attivano dunque in maniera sparsa da nord a sud e con un calo delle temperature generale che ha interessato l’Italia nelle ultime ore, con clima decisamente fresco e pienamente autunnale. A Napoli il tempo risulta instabile, come vedremo.

Previsioni meteo Napoli oggi

Le condizioni meteo all’interno della città di Napoli appaiono quest’oggi perturbate soprattutto a partire da questo pomeriggio, con rovesci che hanno interessato il capoluogo campano causando fin qui un accumulo ancora provvisorio di circa 17 millimetri. Ulteriori piogge e possibili temporali sono tuttavia attesi in città in serata, coerentemente con quanto avverrà in buona parte della Campania. Le temperature inoltre si attestano intorno ai +17°C di minima (anch’essa provvisoria) e i +22°C di massima circa.

Domani piogge intermittenti fino al pomeriggio con calo delle temperature

Il vortice depressionario si manterrà attivo sul Mediterraneo centrale e ciò sortirà ancora una volta effetti anche a Napoli nella giornata di domani giovedì 7 ottobre. I rovesci continueranno infatti ad interessare il capoluogo campano e risulteranno intermittenti dalle prime ore della notte fino al pomeriggio. Un miglioramento si prospetta in serata, in un contesto di cieli comunque disturbati, ma con assenza di fenomeni. Le temperature si preannunciano in calo sia nei valori minimi che, soprattutto, in quelli massimi. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NAPOLI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.