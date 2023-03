Meteo Napoli – Piogge e temporali in arrivo da stanotte sulla Campania, ecco le previsioni

Condizioni meteo attuali

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano della Campania. Situazione sinottica che evidenzia la presenza di una serie di sistemi depressionari alle medio-alte latitudini europee; regioni Tirreniche che in questo frangente sono sotto l’egemonia di deboli correnti atlantiche che portano cieli coperti e qualche pioggia nel corso della giornata odierna. Nelle prossime ore è previsto l’arrivo di una perturbazione che permetterà il ritorno della piogge in Campania ed un lieve calo delle temperature. Di seguito, vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Napoli e per la Campania.

Meteo Napoli oggi

Meteo Napoli – Queste le previsioni meteo di Napoli per oggi 9 Marzo: al mattino avremo cieli irregolarmente nuvolosi su gran parte della regione ma con tempo per lo più asciutto, salvo isolati acquazzoni sui settori a ridosso dei rilievi. Più asciutto e con cieli poco nuvolosi sui settori più interni al confine con la Puglia. Nuvolosità in aumento al pomeriggio su tutti i settori ma con ancora solo qualche fenomeno isolato. In serata ancora molta nuvolosità in transito con possibili locali piogge associate. Piogge sparse in arrivo nelle ore notturne. PER TUTTI I DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO GRAFICHE PER LA CAMPANIA. Temperature previste in aumento, comprese su Napoli tra 13°C e 16°C.

Meteo Napoli per domani

Meteo domani – La giornata di domani inizierà con cieli coperti e precipitazioni sparse a carattere moderato su tutta la Campania, Napoli compresa. Nel corso delle ore pomeridiane avremo precipitazioni sparse, ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata attesi cieli irregolarmente coperti. Di seguito la tendenza meteo per gli ultimi giorni della settimana. Temperature previste in calo, comprese su Napoli tra 12°C e 15°C.