Meteo Napoli – Piogge e temporali hanno colpito la città, in arrivo qualche altro rovescio: ecco le previsioni

Situazione meteo in Italia

Buona sera e buon mercoledì da parte del Centro Meteo Italiano a tutti i cari lettori della Campania! Nuovo impulso instabile nella giornata odierna ha portato piogge e locali temporali sulle regioni del Centro e in parte su quelle del Sud, mentre è risultato più asciutto il Nord Italia. Tra domani e venerdì il maltempo andrà invece ad interessare il Centro-Nord. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Napoli e per la Campania.

Meteo Napoli oggi

Al mattino si sono osservati cieli nuvolosi su tutta la Campania con piogge da isolate a sparse, locali fenomeni anche intensi sul Cilento. Al pomeriggio abbiamo avuto ancora tempo instabile con piogge sparse e locali temporali. Residui fenomeni possibili in serata, in esaurimento entro le ore notturne. PER TUTTI I DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO CAMPANIA. Temperature in lieve rialzo e comprese su Napoli tra i +10°C di minima ed i +17°C di massima.

Previsioni meteo Napoli per domani

Al mattino tempo stabile e asciutto con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Al pomeriggio ancora nuvolosità irregolare con possibili piogge sui settori settentrionali della Campania e più asciutto altrove. In serata possibile qualche pioggia in arrivo anche sull’area di Napoli, ancora asciutto sulla Campania meridionale co cieli nuvolosi. Di seguito la tendenza meteo per la settimana. Temperature in lieve rialzo nei valori minimi e comprese su Napoli tra i +13°C ed i +17°C.

Tendenza meteo sulla Campania

Tra venerdì e sabato verremo ancora interessati da correnti umide che porteranno ancora delle piogge sulla Campania, specie nella giornata di venerdì, mentre i fenomeni saranno più sporadici sabato. Più stabile invece la giornata di domenica con l’arrivo anche di ampie schiarite.





Meteo Napoli: rimani sempre aggiornato con il nostro canale YouTube!

Meteo su Napoli momentaneamente stabile, ma da martedì tornano le piogge.