METEO NAPOLI – PIOGGE e TEMPORALI sono in arrivo in Campania fino a sabato, poi torna il BELTEMPO

Meteo Napoli, la situazione

Buongiorno e ben ritrovati da parte del Centro Meteo Italiano a tutti i cari lettori della Campania! Saccatura depressionaria in allungamento verso Penisola Iberica e Mediterraneo occidentale va a rafforzare un flusso di correnti umide dai quadranti sud-occidentali verso il Mediterraneo centrale. Questo porta un peggioramento delle condizioni meteo in Italia, con piogge e temporali specie al Centro-Nord, Sardegna e regioni meridionali tirreniche. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Napoli e per la Campania.

Previsioni meteo Napoli per oggi

Al mattino avremo nuvolosità irregolare su tutta la Campania, con piogge da isolate a sparse, specie sui settori costieri e sub-costieri. Al pomeriggio ancora instabilità con piogge sparse e temporali, più intensi sui settori costieri. Temporali di forte intensità potranno interessare anche la città di Napoli. in serata ancora precipitazioni sparse sulla Campania, con acquazzoni e temporali soprattutto tra le province di Napoli e Caserta. PREVISIONI METEO GRAFICHE PER LA CAMPANIA! Temperature stabili, che su Napoli oscilleranno tra un valore minimo di 18°C ed uno massimo di 22°C.

Previsioni meteo Napoli domani

Anche la giornata di domani sarà in compagnia di condizioni meteo instabili su Napoli e la Campania. Al mattino avremo nuvolosità in transito sulla regione con piogge sparse sui settori centro-settentrionali e più asciutto altrove. Anche al pomeriggio ancora delle piogge sulla Campania centro-settentrionale, specie sui settori costieri, asciutto altrove con cieli soleggiati. Migliora in serata con tempo asciutto ovunque cieli sereni o poco nuvolosi. Di seguito la tendenza meteo per il resto della settimana. Temperature senza variazioni di rilievo.

CONTINUA A LEGGERE





Tendenza meteo per il weekend

Come appena visto, su buona parte della Campania è atteso maltempo tra oggi e domani a causa di un flusso umido da sud-ovest. Nella giornata di sabato avremo il transito di un fronte freddo che porterà un nuovo peggioramento con piogge e temporali sparsi, localmente anche intensi, specie sui settori costieri, accompagnato anche da un calo termico. Ampie schiarite in arrivo entro la serata, fino ad avere domenica una giornata soleggiata con temperature nella media.





Meteo Napoli: rimani sempre aggiornato con il nostro canale YouTube!

Meteo su Napoli perturbato con maltempo atteso oggi e nei prossimi giorni. Temperature in linea con il periodo. Vi invitiamo a rimanere costantemente aggiornati iscrivendovi al nostro canale Youtube e consultando il nostro sito meteo!