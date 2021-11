METEO NAPOLI – PIOGGE e TEMPORALI in AZIONE e tempo INSTABILE fino al WEEKEND, ecco le previsioni

Forte maltempo in Italia nella giornata odierna

Salve e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano. Come anticipato anche nei precedenti editoriali, dopo il temporaneo miglioramento della giornata di ieri, nella giornata di oggi le condizioni meteo sono tornate a peggiorare in Italia. Una vasta saccatura depressionaria è in estensione dalla Scandinavia verso l’Europa occidentale, e cosi la Penisola Italiana viene investita da correnti umide e instabili dai quadranti sud-occidentali che hanno portato e portano piogge intense e temporali specie al Centro-Nord. Ma vediamo con maggiore dettaglio le previsioni meteo per la Napoli e la Campania.

Previsioni meteo Napoli oggi

Giornata instabile e perturbata quella odierna su Napoli e la Campania. Al mattino abbiamo avuto cieli nuvolosi su tutta la regione con piogge sparse. A partire dalla tarda mattinata instabilità in aumento sui settori centro-settentrionali della Campania, con l’arrivo di temporali localmente anche molto intensi. Nel corso delle ore pomeridiane ancora piogge sparse hanno insistito sulla Campania, con fenomeni più intensi sui settori al confine con Lazio e Molise. Nel corso delle ore serali non avremo grosse variazioni di rilievo. Temperature comprese tra i 17°C e i 21°C. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NAPOLI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Meteo Napoli domani

Anche nella giornata di domani Napoli e la Campania saranno interessate da correnti umide sud-occidentali. Al mattino avremo cieli nuvolosi con piogge sparse, specie sui settori centro-settentrionali della regione. Nel corso delle ore pomeridiane ancora molta nuvolosità in transito ma con piogge in esaurimento. In serata ancora cieli irregolarmente nuvolosi ma con tempo per lo più asciutto. Temperature comprese tra i 17°C e i 19°C. Vediamo di seguito la tendenza meteo per i prossimi giorni della settimana.