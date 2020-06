METEO NAPOLI – Possibile qualche PIOGGIA, miglioramento a seguire: ecco le previsioni

Piogge e occasionali temporali su settori centrali tirrenici, Sardegna e regioni nordoccidentali

Un nuovo peggioramento delle condizioni meteo sull’Italia è stato quest’oggi grazie ad un nuovo impulso di maltempo in arrivo dai quadranti nordoccidentali. Ciò a seguito di una giornata interamente passata all’insegna della stabilità e del rialzo termico (che ha riguardato in particolare i valori massimi) causati da un temporaneo recupero dell’Alta pressione di matrice africana nella giornata di ieri. L’instabilità nella fattispecie di oggi interessa principalmente la Sardegna e le regioni nordoccidentali, in particolare la Liguria, dove nel savonese diversi sono stati i disagi causati dall’esondazione di alcuni torrenti o la frana di una strada. Condizioni stabili invece a Napoli, come vedremo.

Previsioni meteo Napoli oggi

Fino a questo momento nonostante l’incursione di una nuova ondata di maltempo sulla nostra Penisola, le condizioni meteo sulla città di Napoli sono risultate stabili e asciutte, malgrado addensamenti nuvolosi abbiano varcato più volte e in forma anche talvolta compatta i cieli partenopei. Tali condizioni di stabilità sono però destinate a mutare nel corso delle prossime ore, con un lieve peggioramento dovuto al transito di qualche rapido e debole piovasco. Temperature che si attestano su valori gradevoli e oscillano intorno ai +19°C di minima a cui seguono massime prossime ai +28°C.

Migliora già dalle prime ore della notte di domani

I fenomeni saranno per l’appunto brevi e di debole intensità e faranno spazio già a un miglioramento delle condizioni meteo fin dalle primissime ore della notte di domani domenica 14 giugno, quando è attesa la cessazione dei fenomeni: il transito della goccia fredda interesserà latitudini più settentrionali, lambendo solo la città di Napoli. Il miglioramento si inserirà all’interno di un contesto di cieli che risulteranno comunque parzialmente o prevalentemente nuvolosi, con temperature che non subiranno particolari variazioni rispetto a quanto si è registrato quest’oggi.