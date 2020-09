METEO NAPOLI – Prosegue l’EGEMONIA dell’ALTA PRESSIONE: SOLE e clima gradevole, ecco le previsioni

Bel tempo in tutta Italia

E’ da qualche giorno a questa parte che nella nostra Penisola si assiste a condizioni di bel tempo generale. Questo grazie alla nuova risalita dell’Anticiclone di matrice afroazzorriana che ha scacciato anche le ultime e residue correnti di maltempo che hanno caratterizzato la giornata di giovedì 3 settembre attraverso lo sviluppo localizzato di temporali nelle zone interne del centro-sud e della Sicilia. Tuttavia l’Alta pressione garantisce un clima assolutamente gradevole, con temperature che registrano valori non così eccessivi e allineati al periodo settembrino: il caldo opprimente sembra dunque essere solo un lontano ricordo. Quanto detto fin ora vale anche per Napoli, come vedremo.

Previsioni meteo Napoli oggi

Con oggi è partito un weekend dal clima tipicamente tardo estivo: infatti, è dalle prime ore della giornata odierna che, come da svariati giorni a questa parte (martedì 1° settembre per la precisione), la città di Napoli assiste a condizioni di evidente bel tempo grazie alla presenza di cieli pressoché soleggiati. Gli effetti dell’Alta pressione si fanno dunque sentire non solo sul capoluogo campano, ma anche sul resto del Paese, come avevamo annunciato in un apposito editoriale. Le temperature sul capoluogo campano oscillano oggi tra i +22°C di minima e una massima prossima ai +30°C.

Anche domani bel tempo

L’egemonia dell’Alta pressione non si fermerà certo nella giornata di domani domenica 6 settembre che trascorrerà dunque ancora una volta sulla città di Napoli all’insegna del tempo stabile e asciutto. Le correnti atlantiche tornano a spingere determinando però maltempo solo sulle aree più settentrionali del Paese. Anche le temperature non subiranno significative variazioni sul capoluogo campano, attestandosi pressapoco sui valori odierni con fisiologiche oscillazioni sia per quanto concerne le minime che le massime. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NAPOLI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.