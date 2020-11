METEO NAPOLI: Quando torneranno le PIOGGE autunnali? Tutte le previsioni fino al prossimo WEEKEND

Situazione Meteo a Napoli

Oggi, Martedì 10 Novembre, estate di San Martino sulla città di Napoli come del resto in tante altre città del meridione italiano. Anticiclone prevalente su tutto il Paese, precipitazioni assenti e sole prevalente salvo la presenza di foschie, nebbie o nubi basse in pianura e valli interne. Le previsioni meteo per la giornata odierna indicano ancora bel tempo in tutta Italia con sole prevalente salvo qualche velatura del cielo e qualche nebbia o nube bassa nottetempo. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NAPOLI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo per la città di Napoli

Sul capoluogo Partenopeo procede senza intoppi la lunga fase di bel tempo con il sole prevalente ed il clima mite nelle ore centrali della giornata. Sole e temperature prossime ai 20°c nelle ore centrali della giornata anche per oggi, per la giornata di domani le previsioni dettagliate per il meridione indicano piogge sparse sulla Sardegna con nubi irregolari e locali schiarite, cieli generalmente sereni o irregolarmente nuvolosi sulle altre regioni meridionali con precipitazioni assenti. Clima sempre piuttosto mite nelle ore centrali della giornata.

Meteo, verso un lento cambiamento del tempo

Dalla giornata di domani assisteremo ad un progressivo ritorno delle correnti instabili di matrice atlantica e con esse nubi in aumento e piogge associate. Precipitazioni che interesseranno principalmente le regioni tirreniche, nel corso del weekend anche la città di Napoli. Saranno tuttavia precipitazioni di debole o di moderata intensità. Attenzione poi al lungo termine, possibile assaggio invernale nel corso della prossima settimana con le correnti più fredde dai quadranti orientali in arrivo e con esse crollo delle temperature oltre a neve in Appennino fino a quote medio-basse.